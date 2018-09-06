SEC обвинила в мошенничестве инвестировавший в марихуану фонд и его основателя

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США предъявила обвинения в мошенничестве техасскому инвестфонду Greenview Investment Partners L.P. и его основателю Майклу Коуну, поскольку они обманывали инвесторов обещаниями огромной прибыли от вложений в производство и сбыт марихуаны.
Кроме того, SEC опубликовала предупреждение для розничных инвесторов о предложениях ценных бумаг, связанных с марихуаной.
По данным комиссии, фонд Greenview привлек более $3,3 млн инвесторских средств. М.Коун якобы нанял менеджеров по продажам, которые обзванивали потенциальных инвесторов и обещали им доходность инвестиций в Greenview до 24% в год.
При этом М.Коун использовал вымышленное имя, чтобы скрыть предыдущие нарушения. Он рассказывал инвесторам, что ранее успешно инвестировал миллионы долларов в марихуану для медицинских целей. Обвиняемый также утверждал, что в число сотрудников фонда входит бывший агент американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA).
Полученные средства М.Коун потратил на дизайнерскую одежду и дорогие автомобили, а также на выплаты самым первым инвесторам, чтобы его фонд проработал как можно дольше.
Параллельно прокуратура центрального округа Калифорнии предъявила М.Коуну обвинения и арестовала его активы и денежные средства на $1,4 млн.
Эрдоган в середине сентября совершит официальный визит в Азербайджан – СМИ
Хорватия откроет посольство в Азербайджане – президент
Сотрудничество Азербайджана и НАТО находится на высоком уровне – президент Алиев
Россельхознадзор Дагестана не пустил в РФ около 60 тонн продукции АПК из Азербайджана, Ирана и Турции
В правительстве обсудили эффективное использование транспортных средств, полученных Аграркредитом в рамках оздоровления МБА
SOCAR-AQS завершила бурение новой скважины на мелководье Гюнешли
70% жителей Азербайджана владеет русским языком – российский омбудсмен
Группа по защите женщин от непристойного поведения мужчин создана при ГУВД Душанбе
Туристам во Флоренции теперь грозит штраф до 500 евро за еду на улице
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Евросоюз предлагает Великобритании тесное сотрудничество в области безопасности после Brexit - Барнье
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги Уджар-Зардаб-Агджабеди–Биринджи Алиджанлы
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»