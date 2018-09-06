SEC обвинила в мошенничестве инвестировавший в марихуану фонд и его основателя

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США предъявила обвинения в мошенничестве техасскому инвестфонду Greenview Investment Partners L.P. и его основателю Майклу Коуну, поскольку они обманывали инвесторов обещаниями огромной прибыли от вложений в производство и сбыт марихуаны.

Кроме того, SEC опубликовала предупреждение для розничных инвесторов о предложениях ценных бумаг, связанных с марихуаной.

По данным комиссии, фонд Greenview привлек более $3,3 млн инвесторских средств. М.Коун якобы нанял менеджеров по продажам, которые обзванивали потенциальных инвесторов и обещали им доходность инвестиций в Greenview до 24% в год.

При этом М.Коун использовал вымышленное имя, чтобы скрыть предыдущие нарушения. Он рассказывал инвесторам, что ранее успешно инвестировал миллионы долларов в марихуану для медицинских целей. Обвиняемый также утверждал, что в число сотрудников фонда входит бывший агент американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA).

Полученные средства М.Коун потратил на дизайнерскую одежду и дорогие автомобили, а также на выплаты самым первым инвесторам, чтобы его фонд проработал как можно дольше.

Параллельно прокуратура центрального округа Калифорнии предъявила М.Коуну обвинения и арестовала его активы и денежные средства на $1,4 млн.