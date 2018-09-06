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Туризм 06.09.2018 15:31

Туристам во Флоренции теперь грозит штраф до 500 евро за еду на улице

Штраф от 150 до 500 евро теперь грозит туристам за употребление еды в исторической части Флоренции, сообщает британская газета Express.

"Запрет касается улицы Via de`Neri, знаменитой своими магазинами с едой и деликатесами, и соседних районов, в том числе дороги до популярной галереи Уффици. Он будет действовать в обеденное и вечернее время и продлится до 6 января 2019 года", - пишет издание.

По данным газеты, на подобные меры власти города пошли из-за участившихся конфликтов местных жителей с туристами, которые усаживаются с едой на ступеньки и мешают им попасть домой. Кроме того испанские туристы избили местного лавочника, который потребовал, чтобы они прекратили есть перед входом в его магазин.

"В первую очередь новый закон направлен против "необразованных" туристов, которые превращают улицы Флоренции в место для обеда. Теперь всем, желающим поесть на улице, придется ехать за пределы исторической части города", - отмечает Express.

В прошлом году туристы во Флоренции осуществили 10 млн ночевок. Ежегодно турпоток в итальянский город растет на 1,9%.

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Тэги: ФЛОРЕНЦИЯ, ТУРИСТЫ, ШТРАФЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]