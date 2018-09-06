Родственница Скрипалей хочет дать показания Скотланд-Ярду по делу о покушении на дядю и сестру

Родственница Сергея и Юлии Скрипалей Виктория заявила, что хочет поехать в Англию не только, чтобы навестить дядю и сестру, но и чтобы дать показания британской полиции.

"Когда я ещё первый раз подавала документы на визу в британском посольстве, у меня спросили, что вы хотите от этого визита, и я ответила, что, во-первых, хочу навестить родственников, а во-вторых, хочу сходить в Скотланд-Ярд и дать свои показания, свои объяснения и получить от них какой-то ответ", - сказала В.Скрипаль в четверг на пресс-конференции в Москве.

Она добавила, что британская полиция за все время ни разу не выходила на связь ни с кем из родственников Сергея и Юлии Скрипалей в России.

Бывший сотрудник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в Солсбери в начале марта. 12 марта премьер Т.Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

5 сентября британская полиция заявила, что готова предъявить обвинение двоим россиянам в заговоре с целью убийства С. и Ю.Скрипалей. Согласно опубликованным на сайте Скотланд-Ярда фотографиям подозреваемых, их имена - Александр Петров и Руслан Боширов.