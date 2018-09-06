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Это интересно 06.09.2018 15:41

Группа по защите женщин от непристойного поведения мужчин создана при ГУВД Душанбе

Специальная рабочая группа по защите женщин от непристойного поведения мужчин создана при ГУВД города Душанбе в рамках профилактической операции "Городской этикет", говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте МВД Таджикистана.

Рабочая группа создана по указанию главы городской администрации Душанбе, старшего сына президента страны Рустама Эмомали в целях повышения морального уровня молодежи, предотвращения словесных оскорблений девушек и женщин, рассмотрения обращений по случаям насилия в семье, предотвращению конфликтов и группового хулиганства, неприличных действий молодежи, говорится в сообщении.

Ранее девушки и женщины Душанбе не раз обращались к администрации столицы с просьбой защитить их от неподобающего поведения мужчин. В сообщении отмечается, что по обращениям женщин к административной ответственности в виде краткосрочных арестов и принудительных работ были привлечены несколько мужчин.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, СТОЛИЦА, ЖЕНЩИНЫ, ЗАЩИТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]