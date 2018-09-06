Группа по защите женщин от непристойного поведения мужчин создана при ГУВД Душанбе

Специальная рабочая группа по защите женщин от непристойного поведения мужчин создана при ГУВД города Душанбе в рамках профилактической операции "Городской этикет", говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте МВД Таджикистана.
Рабочая группа создана по указанию главы городской администрации Душанбе, старшего сына президента страны Рустама Эмомали в целях повышения морального уровня молодежи, предотвращения словесных оскорблений девушек и женщин, рассмотрения обращений по случаям насилия в семье, предотвращению конфликтов и группового хулиганства, неприличных действий молодежи, говорится в сообщении.
Ранее девушки и женщины Душанбе не раз обращались к администрации столицы с просьбой защитить их от неподобающего поведения мужчин. В сообщении отмечается, что по обращениям женщин к административной ответственности в виде краткосрочных арестов и принудительных работ были привлечены несколько мужчин.
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