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СНГ 06.09.2018 15:44

20 школьников попали в больницу с признаками отравления в Татарстане

Дети с симптомами отравления начали поступать в четверг утром в Актанышскую центральную районную больницу в Татарстане.

"На данный момент в больнице находятся 20 детей. 16 поступили утром, еще четверо попозже. Все они из одной школы", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Собеседник агентства отметил, что состояние госпитализированных школьников - легкой степени тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь.

По факту отравления детей начата доследственная проверка.

"В ближайшее время будет назначена судебная экспертиза пищевых продуктов и напитков", - сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" помощник руководителя следственного управления СКР по региону Эльвира Газизова.

По данным следствия, госпитализированы учащиеся 1-4 классов Актанышской средней общеобразовательной школы N2.

По предварительным данным, накануне вечером школьники почувствовали сильные боли в животе, после чего утром 6 сентября обратились в медицинское учреждение.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]