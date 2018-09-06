20 школьников попали в больницу с признаками отравления в Татарстане

Дети с симптомами отравления начали поступать в четверг утром в Актанышскую центральную районную больницу в Татарстане.

"На данный момент в больнице находятся 20 детей. 16 поступили утром, еще четверо попозже. Все они из одной школы", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Собеседник агентства отметил, что состояние госпитализированных школьников - легкой степени тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь.

По факту отравления детей начата доследственная проверка.

"В ближайшее время будет назначена судебная экспертиза пищевых продуктов и напитков", - сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" помощник руководителя следственного управления СКР по региону Эльвира Газизова.

По данным следствия, госпитализированы учащиеся 1-4 классов Актанышской средней общеобразовательной школы N2.

По предварительным данным, накануне вечером школьники почувствовали сильные боли в животе, после чего утром 6 сентября обратились в медицинское учреждение.