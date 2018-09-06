Глава Минюста Эстонии предлагает лишать государственных изменников и террористов гражданства

Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) выступил с предложением лишать государственных изменников эстонского гражданства.

Как сообщили "Интерфаксу" в четверг в министерстве юстиции, глава ведомства направил в четверг в парламент письмо, в котором предложил дополнить закон о предотвращении государственной измены положением о лишении гражданства лиц, получивших его в порядке натурализации и совершивших государственную измену или участвующих в террористической деятельности.

По мнению У.Рейнсалу, "элементарно, что лица, которые при получении гражданства дали клятву Эстонскому государству и которые нарушили эту клятву, будут лишены гражданства. Гражданства нельзя лишить лиц, обретших его по рождению".

Предложение вносится в связи с задержанием в Эстонии на этой неделе майора Сил обороны Эстонии Дениса Метсаваса (Deniss Metsavas) и его отца Петра Волина, подозреваемых в передаче секретных данных Главному разведывательном управлению Генштаба России.

Д.Метсавас и П.Волин - русские по национальности, получили гражданство по натурализации в 1990-е годы. Отец Д.Матсаваса в настоящее время пенсионер, ранее работал в службе исполнения наказаний Эстонии. В советские годы работал в погранслужбе СССР.