Форум по электронной торговле пройдет в Баку в конце сентября

Форум электронной торговли состоится в Баку 24-25 сентября, отмечается в сообщении министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана (МТСВТ).
«МТСВТ выступает инициатором «Бакинского форума Е-торговли 2018», который пройдет в Баку 24-25 сентября при поддержке ЕС и Конференции по торговле и развитию ООН. На мероприятии ожидается участие свыше 300 местных и иностранных делегатов», - отмечается в сообщении.
По данным МСВТ, форум будет играть роль международной платформы для обсуждения рекомендаций по развитию электронной торговли в регионе и для определения возможностей их практического применения.
Конференция включает 7 сессий, в рамках которых ожидаются выступления представителей ЕС, Всемирного банка, Всемирной торговой организации, Европейского банка реконструкции и развития, Международного торгового центра, Международного телекоммуникационного союза и других международных организаций.
В рамках форума также будет организована выставка местных стартапов в сфере е-торговли.
Н.Аббасова
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