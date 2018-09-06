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Транспорт и связь 06.09.2018 15:52

Форум по электронной торговле пройдет в Баку в конце сентября

Форум электронной торговли состоится в Баку 24-25 сентября, отмечается в сообщении министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана (МТСВТ).

«МТСВТ выступает инициатором «Бакинского форума Е-торговли 2018», который пройдет в Баку 24-25 сентября при поддержке ЕС и Конференции по торговле и развитию ООН. На мероприятии ожидается участие свыше 300 местных и иностранных делегатов», - отмечается в сообщении.

По данным МСВТ, форум будет играть роль международной платформы для обсуждения рекомендаций по развитию электронной торговли в регионе и для определения возможностей их практического применения.

Конференция включает 7 сессий, в рамках которых ожидаются выступления представителей ЕС, Всемирного банка, Всемирной торговой организации, Европейского банка реконструкции и развития, Международного торгового центра, Международного телекоммуникационного союза и других международных организаций.

В рамках форума также будет организована выставка местных стартапов в сфере е-торговли.

Н.Аббасова

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Тэги: ТОРГОВЛЯ, ЭЛЕКТРОННАЯ, ФОРУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]