Террористы ИГ потеряют все позиции в Сирии к концу 2018 года, считает начальник Главного штаба Франции

Начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции генерал Франсуа Лекуантр заявил, что террористы группировки "Исламское государство" , полностью лишатся контроля над сирийской территорией к концу этого года.

"Присутствие ИГ (в Сирии - ИФ) завершится к концу этого года, вероятно, поздней осенью", - приводят французские СМИ слова Ф.Лекуантра.

"Когда так называемый "халифат" террористов падет, мы поднимем вопрос о том, как именно изменить формат операции "Непоколебимая решимость" (операция международной коалиции против ИГ - ИФ)", - отметил он.

По данным ООН, в августе этого года в Сирии и Ираке присутствовали от 20 до 30 тыс. боевиков ИГ, примерно одинаково распределенных между двумя странами. В докладе также отмечалось, что хотя ИГ удерживала незначительные анклавы на сирийской территории, однако группировка "демонстрировала большую приспособляемость" в восточной Сирии и готовность совершать атаки.