Использование Россией "мягкой силы" является вызовом для Грузии и Запада, заявил глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе.
Комментируя проведение в Тбилиси журналистского форума, организованного Фондом грантов президента РФ, премьер-министр назвал это вызовом, добавив, что "у грузинского государства должны быть соответствующие эффективные механизмы, не допускающие пропаганду, негативно отражающуюся на населении".
Ранее грузинские СМИ сообщили, что в Тбилиси 4-6 сентября проходил Форум журналистов России, Грузии, Азербайджана и Армении. Проведение форума спровоцировало акции протеста грузинских неправительственных организаций. А МВД Грузии вернуло на родину четырех российских участников форума из-за нарушения грузинского закона "Об оккупированных территориях".
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