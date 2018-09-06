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Регион 06.09.2018 18:45

Премьер Грузии призвал оградить население от воздействия российской пропаганды и "мягкой силы"

Использование Россией "мягкой силы" является вызовом для Грузии и Запада, заявил глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе.

Комментируя проведение в Тбилиси журналистского форума, организованного Фондом грантов президента РФ, премьер-министр назвал это вызовом, добавив, что "у грузинского государства должны быть соответствующие эффективные механизмы, не допускающие пропаганду, негативно отражающуюся на населении".

Ранее грузинские СМИ сообщили, что в Тбилиси 4-6 сентября проходил Форум журналистов России, Грузии, Азербайджана и Армении. Проведение форума спровоцировало акции протеста грузинских неправительственных организаций. А МВД Грузии вернуло на родину четырех российских участников форума из-за нарушения грузинского закона "Об оккупированных территориях".

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, ПРОПАГАНДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]