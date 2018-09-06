70% жителей Азербайджана владеет русским языком – российский омбудсмен

Русским языком в Азербайджане владеет 70% жителей, заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

Т.Москалькова встретилась 5 сентября с послом Азербайджана в России Поладом Бюльбюль оглы, сообщает пресс-служба российского омбудсмена.

Согласно информации, собеседники обсудили широкую правозащитную повестку, в том числе вопросы защиты прав российских граждан за рубежом. В частности, Уполномоченный особо отметила теплые дипломатические отношения России и Азербайджана и отношение к соотечественникам.

«В Азербайджане созданы прочные юридические, материальные и организационные предпосылки для того, чтобы все желающие могли использовать русский язык для воспитания детей, образования и творчества. По разным оценкам, русским языком в различной степени владеет 70% жителей Азербайджана»,- заявила Т.Москалькова в ходе встречи.

Также Т.Москалькова сообщила, что в ближайшее время будет оказана помощь гражданке Азербайджана Г., обратившейся к Уполномоченному, для чего будет организован выезд в Ульяновскую область сотрудников Рабочего аппарата для совместного с представителями Посольства Азербайджанской Республики в Российской Федерации участия в церемонии вручения национального паспорта.

Ф.Исазаде