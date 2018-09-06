Более 150 человек погибли и пропали без вести в результате наводнений в КНДР

Не менее 76 человек погибли в результате наводнений в КНДР, сообщает в четверг Международный Комитет Красного Креста (МККК).
Еще 75 человек пропали без вести, многие из пропавших - дети.
Тысячи людей лишились домов и нуждаются в срочной медицинской помощи, убежищах, продовольствии и чистой питьевой воде, отмечается в документе, распространенном представительством МККК в КНДР.
"С приближением холодного сезона мы также обеспокоены тем, что из-за этой катастрофы возрастет риск проблем со здоровьем и нехватки продовольствия в отдельных районах", - отмечается в документе.
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