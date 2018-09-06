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Дальнее зарубежье 06.09.2018 16:33

Более 150 человек погибли и пропали без вести в результате наводнений в КНДР

Не менее 76 человек погибли в результате наводнений в КНДР, сообщает в четверг Международный Комитет Красного Креста (МККК).

Еще 75 человек пропали без вести, многие из пропавших - дети.

Тысячи людей лишились домов и нуждаются в срочной медицинской помощи, убежищах, продовольствии и чистой питьевой воде, отмечается в документе, распространенном представительством МККК в КНДР.

"С приближением холодного сезона мы также обеспокоены тем, что из-за этой катастрофы возрастет риск проблем со здоровьем и нехватки продовольствия в отдельных районах", - отмечается в документе.

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Тэги: КНДР, НАВОДНЕНИЯ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]