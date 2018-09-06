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Дальнее зарубежье 06.09.2018 20:02

Йеменские повстанцы отказываются от переговоров в Женеве до выполнения своих требований - СМИ

Йеменские повстанцы-хуситы не намерены присоединяться к женевским мирным переговорам под эгидой ООН до тех пор, пока их условия не будут выполнены, сообщают в четверг западные СМИ.

По данным изданий, среди требований мятежников - транспортировка раненых повстанцев в Оман, возвращение в Йемен тех из них, кто уже прошел необходимое лечение, а также гарантии того, что делегация повстанцев сможет вернуться после переговоров в занятую ими Сану.

По словам члена делегации Хамеда Ассема, который намеревался принять участие в переговорах в четверг, он готов отправиться на них, однако не сделает этого до выполнения этих трех требований.

Ранее сообщалось, что представители йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади и повстанцев-хуситов - противники в вооруженном конфликте в Йемене - должны встретиться в четверг в Женеве на мирных переговорах под эгидой ООН.

Западные СМИ отмечали, что, таким образом, это станет первой официальной встречей с участием обеих сторон с 2016 года, когда 108-дневние переговоры в Кувейте закончились неудачей.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Войска йеменского президента Мансура Хади противостоят повстанцам-хуситам, которым, согласно утверждениям ряда стран, помогает Иран. Арабская коалиция, сформированная в 2015 году под руководством Саудовской Аравии, поддерживает правительственные силы.

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Тэги: ЙЕМЕН, ПОВСТАНЦЫ, ПЕРЕГОВОРЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]