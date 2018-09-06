Минналогов Азербайджана планирует ряд новшеств в налоговой системе

Министерство налогов Азербайджана готовится к применению ряда новшеств для функционирования налогового интернет управления (IVI), сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в ведомстве.

В связи с этим планируется разработать новую версию IVI, улучшить как интерфейс электронных услуг, так и усовершенствовать ряд процедур, расширить интеграцию с другими госорганизациями и оптимизировать архитектуру информационных технологий.

Новшества также будут касаться подготовки и предоставления налоговых деклараций. «В настоящее время налоговые декларации составляются непосредственно самими налогоплательщиками. Но в ходе их подготовки налогоплательщики сталкиваются с определенными трудностями. В дальнейшем соответствующие структуры министерства будут сами готовить первичный вариант налоговой декларации и направлять их на утверждение налогоплательщикам», - подчеркнули в министерстве.

Также планируется упростить отправку электронных накладных (e-qaime) и электронных счетов-фактур.

«Министерство налогов с целью сведения до минимума роли человеческого фактора наряду с автоматизацией процесса оказания электронных также работает над автоматизацией процесса электронного аудита. Кроме этого, с целью осуществления электронного контроля, контрольно-кассовые аппараты (ККА) будут работать в режиме онлайн", - добавили в ведомстве.

Б.Рустамбеков