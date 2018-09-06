Сотрудничество Азербайджана и НАТО находится на высоком уровне – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает высокий уровень сотрудничества с НАТО.

"Сотрудничество Азербайджана с НАТО находится на высоком уровне. Азербайджан не так давно принял решение об увеличении воинского контингента в Афганистане в рамках миссии "Решительная поддержка". Сегодня 120 азербайджанских военнослужащих служат в Афганистане", - сказал И.Алиев в Загребе, выступая с совместным заявлением для прессы с хорватской коллегой.

По его словам, Азербайджан предоставляет свое воздушное пространство и транспортную инфраструктуру для обеспечения миссии "Решительная поддержка". "Это имеет важное значение для успешного продолжения миссии", - добавил президент.

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, в свою очередь, подчеркнула, что Азербайджан является "важным партнером НАТО".

А.Азизов