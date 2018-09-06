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Внешняя политика 06.09.2018 17:07

Сотрудничество Азербайджана и НАТО находится на высоком уровне – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает высокий уровень сотрудничества с НАТО.

"Сотрудничество Азербайджана с НАТО находится на высоком уровне. Азербайджан не так давно принял решение об увеличении воинского контингента в Афганистане в рамках миссии "Решительная поддержка". Сегодня 120 азербайджанских военнослужащих служат в Афганистане", - сказал И.Алиев в Загребе, выступая с совместным заявлением для прессы с хорватской коллегой.

По его словам, Азербайджан предоставляет свое воздушное пространство и транспортную инфраструктуру для обеспечения миссии "Решительная поддержка". "Это имеет важное значение для успешного продолжения миссии", - добавил президент.

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, в свою очередь, подчеркнула, что Азербайджан является "важным партнером НАТО".

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, НАТО, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]