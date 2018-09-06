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Дальнее зарубежье 06.09.2018 20:19

Ford отзывает 1,6 млн пикапов F-150 из-за опасности возгорания ремней безопасности в случае аварии

Американская Ford Motor Co. отзывает около 1,6 млн пикапов F-150 последних годов выпуска для замены компонентов ремней безопасности, которые могут вызвать пожар в случае аварии, говорится в уведомлении об отзыве с рынка Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA) США.

Управление начало расследование инцидентов в августе.

Натяжители ремней безопасности F-150 во время аварии могут искрить, поджигая другие материалы или газы и пары в автомобиле.

Ford известно о 17 случаях задымления или возгорания в связи с этим дефектом, травм или смертельных исходов, по данным компании, не было, сообщило NHTSA.

Отзыв с рынка затрагивает автомобили F-150 с 2015 по 2018 годы выпуска.

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Тэги: США, FORD, АВТОМОБИЛИ, ОТЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]