Загреб заинтересован в расширении сотрудничества с Баку в сферах фармацевтики, судостроения, АПК, энергетики – президент Хорватии

Хорватия заинтересована в создании совместных предприятий с Азербайджаном, в том числе в сфере фармацевтики, заявила президент Колинда Грабар-Китарович.
"Мы сегодня (с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым - ИФ) затронули экономическое сотрудничество. В этой сфере сотрудничество сегодня не на должном уровне, но я уверена, что мы можем развить эти отношения", - сказала К.Грабар-Китарович в четверг в Загребе, выступая с заявлением для прессы по итогам переговоров с азербайджанским коллегой.
По ее словам, в продвижении экономического сотрудничества важную роль играет совместная комиссия. "Последнее заседание комиссии состоялось в Баку, и мы бы хотели, чтобы в ближайшее время состоялось очередное заседание. Особое внимание уделяется сферам фармацевтики и энергетики. Мы сегодня говорили о расширении сотрудничества в сфере фармацевтики", - отметила она.
Для развития экономического сотрудничества стороны могут создавать совместные предприятия. "Это, в частности, позволит нашим фармацевтическим компаниям выйти в регион Каспийского моря и в Центральную Азию. Безусловно, это будет способствовать и развитию наших торговых отношений", - подчеркнула она.
К.Грабар-Китарович добавила, что Хорватия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере судостроения. "Мы вели обсуждения по 6 судам, и я надеюсь, что переговоры будут продолжены", - сказала она.
Она также выразила надежду на расширение сотрудничества в сферах АПК, информационно-коммуникационных технологиях, переработки пищевой продукции и др.
А.Азизов
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