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Бизнес и законодательство 06.09.2018 17:22

Загреб заинтересован в расширении сотрудничества с Баку в сферах фармацевтики, судостроения, АПК, энергетики – президент Хорватии

Хорватия заинтересована в создании совместных предприятий с Азербайджаном, в том числе в сфере фармацевтики, заявила президент Колинда Грабар-Китарович.

"Мы сегодня (с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым - ИФ) затронули экономическое сотрудничество. В этой сфере сотрудничество сегодня не на должном уровне, но я уверена, что мы можем развить эти отношения", - сказала К.Грабар-Китарович в четверг в Загребе, выступая с заявлением для прессы по итогам переговоров с азербайджанским коллегой.

По ее словам, в продвижении экономического сотрудничества важную роль играет совместная комиссия. "Последнее заседание комиссии состоялось в Баку, и мы бы хотели, чтобы в ближайшее время состоялось очередное заседание. Особое внимание уделяется сферам фармацевтики и энергетики. Мы сегодня говорили о расширении сотрудничества в сфере фармацевтики", - отметила она.

Для развития экономического сотрудничества стороны могут создавать совместные предприятия. "Это, в частности, позволит нашим фармацевтическим компаниям выйти в регион Каспийского моря и в Центральную Азию. Безусловно, это будет способствовать и развитию наших торговых отношений", - подчеркнула она.

К.Грабар-Китарович добавила, что Хорватия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере судостроения. "Мы вели обсуждения по 6 судам, и я надеюсь, что переговоры будут продолжены", - сказала она.

Она также выразила надежду на расширение сотрудничества в сферах АПК, информационно-коммуникационных технологиях, переработки пищевой продукции и др.

А.Азизов

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Тэги: ХОРВАТИЯ, ЭКОНОМИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]