Азербайджан рассчитывает на рост товарооборота с Хорватией - президент Алиев

Баку заинтересован в увеличении товарооборота с Хорватией, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Ни объем, ни структура товарооборота нас не могут удовлетворить. Мы хотим вести торговые операции с Хорватией в значительно больших объемах. Считаю, что межправокмиссия будет очень серьезно работать по этому вопросу. В ближайшее время может увеличиться и торговый оборот, и, в то же время, могут быть реализованы совместные инвестиционные проекты», - сказал И.Алиев в Загребе в четверг по итогам переговоров с хорватским президентом Колиндой Грабар-Китарович.
И.Алиев также напомнил о вводе в октябре 2017 года в эксплуатацию железной дороги Баку–Тбилиси-Карс, которая соединяет Азербайджан не только с Турцией, но "и является самым новым, самым кратким путем между Азией и Европой".
«Эта дорога уже функционирует и объем отправляемых по ней грузов ежедневно увеличивается. Надеюсь, что наши хорватские партнеры также смогут воспользоваться этим маршрутом, поскольку это очень хороший проект для экономической и транспортной сфер", - подчеркнул он.
Н.Аббасова
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