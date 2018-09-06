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Транспорт и связь 06.09.2018 17:52

Азербайджан рассчитывает на рост товарооборота с Хорватией - президент Алиев

Баку заинтересован в увеличении товарооборота с Хорватией, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Ни объем, ни структура товарооборота нас не могут удовлетворить. Мы хотим вести торговые операции с Хорватией в значительно больших объемах. Считаю, что межправокмиссия будет очень серьезно работать по этому вопросу. В ближайшее время может увеличиться и торговый оборот, и, в то же время, могут быть реализованы совместные инвестиционные проекты», - сказал И.Алиев в Загребе в четверг по итогам переговоров с хорватским президентом Колиндой Грабар-Китарович.

И.Алиев также напомнил о вводе в октябре 2017 года в эксплуатацию железной дороги Баку–Тбилиси-Карс, которая соединяет Азербайджан не только с Турцией, но "и является самым новым, самым кратким путем между Азией и Европой".

«Эта дорога уже функционирует и объем отправляемых по ней грузов ежедневно увеличивается. Надеюсь, что наши хорватские партнеры также смогут воспользоваться этим маршрутом, поскольку это очень хороший проект для экономической и транспортной сфер", - подчеркнул он.

Н.Аббасова

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Тэги: АЛИЕВ, ХОРВАТИЯ, ТОВАРООБОРОТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]