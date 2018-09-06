SOCAR-AQS завершила бурение новой скважины на мелководье Гюнешли

Компания «SOCAR-AQS» завершила бурение новой скважины на мелководной части месторождения Гюнешли, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании
Бурение скважины №322 велось с платформы №7. Проектная глубина скважины составляла 2,955 тыс. м.
Заказчиком бурения скважины выступило производственное объединение «Азнефть» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана).
Разработка мелководной части месторождения Гюнешли ведется с 1980 года. Месторождение обеспечивает до 65% всей нефтедобычи SOCAR.
ООО «SOCAR-AQS» создано в 2007 году между SOCAR и Absheron Drilling Company для оказания услуг по бурению и обслуживанию скважин.
В настоящее время SOCAR-AQS ведет буровые работы с трех буровых установок, расположенных на двух стационарных платформах в мелководной части месторождения Гюнешли.
Кроме того, SOCAR-AQS осуществляет буровые операции в рамках договора с операционной компанией Bahar Energy, на месторождении Умид по заказу СП SOCAR-Umid. Также ведется подготовка к бурению скважин на месторождении Западный Абшерон, Булла и с платформ №7 и №11 на мелководье Гюнешли по заказу ПО «Азнефть».
Н.Аббасова
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