SOCAR-AQS завершила бурение новой скважины на мелководье Гюнешли

Компания «SOCAR-AQS» завершила бурение новой скважины на мелководной части месторождения Гюнешли, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании

Бурение скважины №322 велось с платформы №7. Проектная глубина скважины составляла 2,955 тыс. м.

Заказчиком бурения скважины выступило производственное объединение «Азнефть» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана).

Разработка мелководной части месторождения Гюнешли ведется с 1980 года. Месторождение обеспечивает до 65% всей нефтедобычи SOCAR.

ООО «SOCAR-AQS» создано в 2007 году между SOCAR и Absheron Drilling Company для оказания услуг по бурению и обслуживанию скважин.

В настоящее время SOCAR-AQS ведет буровые работы с трех буровых установок, расположенных на двух стационарных платформах в мелководной части месторождения Гюнешли.

Кроме того, SOCAR-AQS осуществляет буровые операции в рамках договора с операционной компанией Bahar Energy, на месторождении Умид по заказу СП SOCAR-Umid. Также ведется подготовка к бурению скважин на месторождении Западный Абшерон, Булла и с платформ №7 и №11 на мелководье Гюнешли по заказу ПО «Азнефть».

Н.Аббасова