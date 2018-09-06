В правительстве обсудили эффективное использование транспортных средств, полученных Аграркредитом в рамках оздоровления МБА

Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов в четверг обсудил с представителями госструктур вопрос эффективного использования транспортных средств, полученных ЗАО "Аграркредит" от ОАО "Международный банк Азербайджана" в рамках оздоровления банка.
В обсуждениях приняли участие представители министерств экономики, финансов, транспорта и связи, высоких технологий, Госкомитета по имущественным вопросам, Государственного таможенного комитета, Бакинского транспортного агентства, Азербайджанской промышленной корпорации (ASK).
По данным пресс-службы кабмина, на заседании также обсуждались вопросы исполнения указа президента Азербайджана Ильхама Алиева от 15 июля 2015 года "О мерах по оздоровлению для подготовки к приватизации госдоли в МБА". С этой целью проблемные активы банка передаются ЗАО "Аграркредит".
Ранее сообщалось, что МБА передал ЗАО «Аграркредит» на конец 2017 года проблемные активы на общую сумму 14,7 млрд манатов.
МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля государства в капитале банка составляет 96,5%.
А.Азизов
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