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Финансы 06.09.2018 18:04

В правительстве обсудили эффективное использование транспортных средств, полученных Аграркредитом в рамках оздоровления МБА

Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов в четверг обсудил с представителями госструктур вопрос эффективного использования транспортных средств, полученных ЗАО "Аграркредит" от ОАО "Международный банк Азербайджана" в рамках оздоровления банка.

В обсуждениях приняли участие представители министерств экономики, финансов, транспорта и связи, высоких технологий, Госкомитета по имущественным вопросам, Государственного таможенного комитета, Бакинского транспортного агентства, Азербайджанской промышленной корпорации (ASK).

По данным пресс-службы кабмина, на заседании также обсуждались вопросы исполнения указа президента Азербайджана Ильхама Алиева от 15 июля 2015 года "О мерах по оздоровлению для подготовки к приватизации госдоли в МБА". С этой целью проблемные активы банка передаются ЗАО "Аграркредит".

Ранее сообщалось, что МБА передал ЗАО «Аграркредит» на конец 2017 года проблемные активы на общую сумму 14,7 млрд манатов.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля государства в капитале банка составляет 96,5%.

А.Азизов

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Тэги: МБА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, ОЗДОРОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]