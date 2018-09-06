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Внешняя политика 06.09.2018 18:05

Эрдоган в середине сентября совершит официальный визит в Азербайджан – СМИ

Президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган совершит на следующей неделе официальный визит в Азербайджан, сообщают турецкие СМИ.

«Президент Р.Т.Эрдоган 15 сентября совершит официальный визит в Азербайджан", - передают турецкие СМИ.

О деталях визита не сообщается.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЭРДОГАН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]