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Дальнее зарубежье 06.09.2018 20:43

Глава МИД Франции опасается серьезных гуманитарных последствий в случае военной операции в Идлибе

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в четверг заявил, что существует риск серьезных гуманитарных последствий в случае проведения сирийской армией наступательной операции в провинции Идлиб.

"Режим Башара Асада хочет взять контроль над Идлибом военным путем, и мы предупреждаем все вовлеченные стороны о рисках возможного гуманитарного "взрыва", к которому может все это привести", - сказал министр во время визита в Афины.

Ж.-И.Ле Дриан назвал ситуацию вокруг Идлиба "бомбой замедленного действия как в гуманитарном плане, так и в области безопасности".

Между тем, журналисты также спросили его относительно возможного ответа Франции в случае применения химоружия в Сирии.

"Существуют красные линии. Когда они (сирийские власти - ИФ) нарушили их в первый раз, ответ со стороны Франции сразу же последовал. Если они снова пересекут эти линии, то ответ будет таким же", - добавил глава французского МИД.

4 апреля 2017 года, в сирийском городе Хан-Шейхун была осуществлена химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Большинство западных стран и оппозиция Сирии возложили ответственность за нее на сирийское правительство. В Дамаске обвинения отвергли.

Тем не менее, в ночь на 7 апреля 2017 года США нанесли удар крылатыми ракетами по сирийской военной базе Шайрат. 7 апреля 2018 года представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте заявили о возможном применении правительственными силами отравляющего газа в сирийском городе Дума против боевиков и мирного населения.

14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам на территории Сирии, якобы связанным с производством и хранением химоружия.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МИД, СИРИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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