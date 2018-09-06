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Дальнее зарубежье 06.09.2018 21:21

Неизвестные вертолеты атаковали село в афганской провинции Лагман - СМИ

Жертвами вертолетного нападения на село Карох в афганской провинции Лагман (к северо-востоку от Кабула) стали 12 человек, четверо ранены, сообщает в четверг агентство Pajhwok.

"Вчера вечером командиру роты позвонил местный житель, который сказал, что неизвестные вертолеты приземлились в деревне, и он опасается, что на них напали. Командир заверил их, что они в безопасности. Однако утром мы узнали, что сам звонивший тоже был убит", - сказал глава уезда Баад-Пух Сайед Шариф Пача.

Он также заявил агентству, что не знает, чьи вертолеты стреляли в людей, потому что ни афганские, ни зарубежные военные не предупреждали их об операции.

Администрация провинции Лагман создала комиссию для расследования инцидента, сказал агентству пресс-секретарь губернатора Сархади Звак.

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Тэги: АФГАНИСТАН, СЕЛО, НАПАДЕНИЕ, ВЕРТОЛЕТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]