Неизвестные вертолеты атаковали село в афганской провинции Лагман - СМИ

Жертвами вертолетного нападения на село Карох в афганской провинции Лагман (к северо-востоку от Кабула) стали 12 человек, четверо ранены, сообщает в четверг агентство Pajhwok.

"Вчера вечером командиру роты позвонил местный житель, который сказал, что неизвестные вертолеты приземлились в деревне, и он опасается, что на них напали. Командир заверил их, что они в безопасности. Однако утром мы узнали, что сам звонивший тоже был убит", - сказал глава уезда Баад-Пух Сайед Шариф Пача.

Он также заявил агентству, что не знает, чьи вертолеты стреляли в людей, потому что ни афганские, ни зарубежные военные не предупреждали их об операции.

Администрация провинции Лагман создала комиссию для расследования инцидента, сказал агентству пресс-секретарь губернатора Сархади Звак.