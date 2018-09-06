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06.09.2018 21:56

Госсекретарь, вице-президент и глава нацразведки США заявляют, что не являются авторами статьи о борьбе против политики Трампа

Госсекретарь США Майк Помпео в четверг заверил, что не является автором анонимного материала, опубликованного ранее газетой "Нью-Йорк таймс" о противоречиях в Белом доме, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Это не моя статья", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства журналистам после встречи с индийскими официальным лицами в Дели.

Он также обвинил СМИ в попытках подорвать деятельность администрации президента США Дональда Трампа. По его словам, эта ситуация "вызывает необычайное беспокойство".

Директор нацразведки Дэн Коутс также решительно отверг предположения о том, что автором этой статьи мог быть он, либо его заместитель.

"Это заведомо ложно. Мы этого не делали", - приводит агентство слова Д.Коутса.

О непричастности вице-президента США Майка Пенса заявил его представитель Джеррод Эйген. В своем аккаунте в Twitter он написал, что М.Пенс всегда подписывается, когда пишет статьи.

Кроме того, Дж.Эйген отметил, что автору этого материала "должно быть стыдно". Он назвал публикацию "лживой, нелогичной и подлой".

Газета "Хилл" со своей стороны сообщает, что еще несколько высокопоставленных сотрудников администрации президента США уже также заявили, что не являются авторами этого материала. Среди них - министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен, генпрокурор Джефф Сешнс, глава минфина Стивен Мнучин, а также министр внутренних дел Райан Зинке.

В свою очередь в Белом доме назвали "дикой манией" ситуацию вокруг попыток СМИ вычислить автора этой анонимной статьи.

"Дикая мания СМИ вокруг личности анонимного труса безрассудно порочит репутацию тысяч великолепных американцев, которые служат своей стране и работают на президента Трампа", - написала представитель Белого дома Сара Сандерс в четверг в своем аккаунте в Twitter.

Кроме того, С.Сандерс предложила всем, кого интересует истинный автор этого материала, напрямую обратиться в издание "Нью-Йорк таймс", позвонив туда. В своем сообщении она даже указала номер телефона редакции.

"Мы едины и мы полностью поддерживаем нашего президента Дональда Трампа", - добавила представитель.

"Нью-Йорк таймс" в среду опубликовала материал без подписи, озаглавленный "Я - часть сопротивления внутри администрации Трампа". Автор, назвав себя "высокопоставленным сотрудником" аппарата Белого дома, сообщил о существовании в администрации группы официальных лиц, противодействующих политике президента.

"Многие чиновники высокого ранга в его (Д.Трампа - ИФ) собственной администрации усердно работают, чтобы изнутри подорвать часть направлений проводимой им политики, а также воспрепятствовать проявлению его худших наклонностей", - написал аноним.

После этой публикации Д.Трамп потребовал от издания назвать имя ее автора. При этом он усомнился, что такой автор существует в реальности.

"Если этот анонимный трус реально существует, то "Нью-Йорк таймс" должна выдать его правительству, исходя из интересов национальной безопасности", - написал американский лидер в своем аккаунте в Twitter.

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Тэги: США, АДМИНИСТРАЦИЯ, ТРАМП


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