Аmnesty International осуждает власти Молдавии за выдворение семи граждан Турции

Представительство правозащитной организации Аmnesty International в Молдавии осудило решение молдавских властей о выдворении из стран семи граждан Турции.

"Аmnesty International серьезно обеспокоено действиями Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии, сотрудники которой в четверг незаконно задержали семь сотрудников лицея Orizont, с нарушением положенных процедур и игнорированием норм на личную свободу и безопасность", - говорится в заявлении организации.

"СИБ необоснованно поставил под угрозу физическое и психическое состояние задержанных, поскольку при высылке в Турцию они могут быть там подвергнуты пыткам", - подчеркивается в заявлении.

Правозащитники указали на допущенные нарушения: задержанным не было представлено заключение суда об аресте и обысках; задержанным не были зачитаны их права, что свидетельствует о серьезном нарушении как Всеобщей декларации прав человека, так и Международного пакта о гражданских и политических правах.

"В процессе задержания шести граждан Турции нарушена ст. 25 Конституции Молдавии, согласно которой обыск, задержание или арест лица допускаются только в случаях и порядке, предусмотренных законом. Однако граждане Турции, включая несовершеннолетних, были подвергнуты запугиванию во время задержания. Это является грубейшим нарушением ст. 479 Уголовного процессуального кодекса, который предусматривает: при допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, подсудимого присутствие защитника и педагога или психолога является обязательным", - подчеркивается в заявлении.

В четверг СИБ Молдавии сообщила о высылке семи граждан Турции из Молдавии. Представители оппозиционных партий Молдавии, гражданское общество и пресса считают, что Кишинев выполнил политический заказ Анкары. По их мнению, это было одним из условий для ремонта здания администрации президента Молдавии за счет средств Турции. В конце августа ремонт был закончен, Турция потратила на это более $10 млн. Торжественное открытие здания состоится в октябре, в ходе официального визита в Кишинев президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Все высланные из Молдавии граждане Турции являются руководителями и преподавателями сети турецких лицеев Orizont, которые работают в Молдавии на протяжении 15 лет.

Президент Молдавии Игорь Додон призвал дождаться разъяснения компетентных органов страны о причинах выдворения семи граждан Турции. Он подчеркнул, что "ранее имели место и более некрасивые выдворения, которые осуществлялись по заказу Запада".

"Нас более не удивляют двойные стандарты прессы. Были и более жуткие высылки, по исключительно политическим мотивам. Например, российских дипломатов, по запросу Лондона. Власть исполнила тогда требование западников, а пресса промолчала и аплодировала. Сейчас же, дождемся объяснений со стороны учреждений без того, чтобы вдаваться в дешевые интерпретации и стерильные политические спекуляции", - подчеркнул И.Додон.