Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9778 RUR   0.0249 GBR   2.1953 TRY   0.2578

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.72 Brent   77.27

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 31° Завтра 21° 29° 9 Сен 19° 28° 10 Сен 19° 29°

Дальнее зарубежье 06.09.2018 22:14

Аmnesty International осуждает власти Молдавии за выдворение семи граждан Турции

Представительство правозащитной организации Аmnesty International в Молдавии осудило решение молдавских властей о выдворении из стран семи граждан Турции.

"Аmnesty International серьезно обеспокоено действиями Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии, сотрудники которой в четверг незаконно задержали семь сотрудников лицея Orizont, с нарушением положенных процедур и игнорированием норм на личную свободу и безопасность", - говорится в заявлении организации.

"СИБ необоснованно поставил под угрозу физическое и психическое состояние задержанных, поскольку при высылке в Турцию они могут быть там подвергнуты пыткам", - подчеркивается в заявлении.

Правозащитники указали на допущенные нарушения: задержанным не было представлено заключение суда об аресте и обысках; задержанным не были зачитаны их права, что свидетельствует о серьезном нарушении как Всеобщей декларации прав человека, так и Международного пакта о гражданских и политических правах.

"В процессе задержания шести граждан Турции нарушена ст. 25 Конституции Молдавии, согласно которой обыск, задержание или арест лица допускаются только в случаях и порядке, предусмотренных законом. Однако граждане Турции, включая несовершеннолетних, были подвергнуты запугиванию во время задержания. Это является грубейшим нарушением ст. 479 Уголовного процессуального кодекса, который предусматривает: при допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, подсудимого присутствие защитника и педагога или психолога является обязательным", - подчеркивается в заявлении.

В четверг СИБ Молдавии сообщила о высылке семи граждан Турции из Молдавии. Представители оппозиционных партий Молдавии, гражданское общество и пресса считают, что Кишинев выполнил политический заказ Анкары. По их мнению, это было одним из условий для ремонта здания администрации президента Молдавии за счет средств Турции. В конце августа ремонт был закончен, Турция потратила на это более $10 млн. Торжественное открытие здания состоится в октябре, в ходе официального визита в Кишинев президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Все высланные из Молдавии граждане Турции являются руководителями и преподавателями сети турецких лицеев Orizont, которые работают в Молдавии на протяжении 15 лет.

Президент Молдавии Игорь Додон призвал дождаться разъяснения компетентных органов страны о причинах выдворения семи граждан Турции. Он подчеркнул, что "ранее имели место и более некрасивые выдворения, которые осуществлялись по заказу Запада".

"Нас более не удивляют двойные стандарты прессы. Были и более жуткие высылки, по исключительно политическим мотивам. Например, российских дипломатов, по запросу Лондона. Власть исполнила тогда требование западников, а пресса промолчала и аплодировала. Сейчас же, дождемся объяснений со стороны учреждений без того, чтобы вдаваться в дешевые интерпретации и стерильные политические спекуляции", - подчеркнул И.Додон.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОЛДАВИЯ, ТУРЦИЯ, ВЫДВОРЕНИЕ, ПРАВОЗАЩИТНИКИ


Похожие новости


Молдова выслала из страны 7 граждан Турции, связанных с проповедником Гюленом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]