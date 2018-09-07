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ТЭК 07.09.2018 09:44

Цены на нефть стабильны после резкого снижения накануне, Brent на уровне $76,44 за баррель

Цены на нефть стабильны в пятницу после существенного снижения по итогам предыдущей сессии на данных о неожиданном росте запасов бензина в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 составляет $76,44 за баррель, что на $0,06 (0,08%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В четверг эти контракты подешевели на $0,77 (1%) - до $76,5 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,04 (0,06%) - до $67,81 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты снизились в цене на $0,95 (1,38%) - до $67,77 за баррель.

С начала этой недели Brent потеряла в цене 1,4%, WTI подешевела на 2,8%, максимальными темпами с середины июля, в связи с опасениями разрастания кризиса на emerging markets, а также негативных последствий усиливающегося торгового спора США с КНР для мировой экономики и, соответственно, спроса на энергоносители.

Данные Минэнерго США, обнародованные в четверг, указали на сокращение запасов нефти в стране, однако существенный скачок резервов бензина и дистиллятов.

Кроме того, запасы в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли четвертую неделю подряд - на 549 тыс. баррелей.

Запасы нефти в Штатах за минувшую неделю сократились на 4,3 млн баррелей, до 401,5 млн баррелей - минимума с февраля. Однако с учетом сезонности запасы близки к среднему уровню за пять лет. Прогнозы аналитиков предполагали уменьшение нефтяных запасов на 2,9 млн баррелей.

Резервы бензина, по оценкам Минэнерго США, за неделю выросли на 1,85 млн баррелей, дистиллятов - повысились на 3,1 млн баррелей. Прогнозы аналитиков предусматривали снижение запасов бензина на 1,5 млн баррелей и повышение для дистиллятов на 700 тыс. баррелей.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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