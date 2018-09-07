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Дальнее зарубежье 07.09.2018 09:59

Кандидат в президенты Бразилии получил серьезное ножевое ранение

Кандидат в президенты Бразилии от Социально-либеральной партии Жаир Болсонару подвергся нападению, в результате которого он получил серьезное ранение, сообщает бразильский телеканал "Глобу".

По его данным, нападение произошло в ночь на пятницу в бразильском городе Жуис-де-Фора, Ж.Болсонару поступил в больницу в состоянии шока и сильным кровотечением вследствие проникающего ножевого ранения в живот.

Медики отмечают, что после незамедлительной операции пострадавшему придется провести в больнице не менее 10 дней. Риска для жизни кандидата в президенты, по свидетельствам медиков, нет.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ПРЕЗИДЕНТСТВО, КАНДИДА, -НАПАДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]