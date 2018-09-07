Кандидат в президенты Бразилии получил серьезное ножевое ранение

Кандидат в президенты Бразилии от Социально-либеральной партии Жаир Болсонару подвергся нападению, в результате которого он получил серьезное ранение, сообщает бразильский телеканал "Глобу".

По его данным, нападение произошло в ночь на пятницу в бразильском городе Жуис-де-Фора, Ж.Болсонару поступил в больницу в состоянии шока и сильным кровотечением вследствие проникающего ножевого ранения в живот.

Медики отмечают, что после незамедлительной операции пострадавшему придется провести в больнице не менее 10 дней. Риска для жизни кандидата в президенты, по свидетельствам медиков, нет.