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СНГ 07.09.2018 10:27

Матвиенко привезла Ким Чен Ыну личное послание Путина

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время своего начавшегося визита в Северную Корею передаст лидеру КНДР Ким Чен Ыну личное послание от президента РФ Владимира Путина.

"У меня есть поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина - передать его личное послание Ким Чен Ыну, главе государства Северная Корея, что я с удовольствием сделаю", - сказала В.Матвиенко в интервью "Известиям" в пятницу.

Визит В.Матвиенко в КНДР начался в пятницу, она будет представлять Россию на торжествах, приуроченных к 70-летию Северной Кореи.

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Тэги: РОССИЯ, СОВФЕД, КНДР, ПОСЛАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]