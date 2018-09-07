Матвиенко привезла Ким Чен Ыну личное послание Путина

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время своего начавшегося визита в Северную Корею передаст лидеру КНДР Ким Чен Ыну личное послание от президента РФ Владимира Путина.
"У меня есть поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина - передать его личное послание Ким Чен Ыну, главе государства Северная Корея, что я с удовольствием сделаю", - сказала В.Матвиенко в интервью "Известиям" в пятницу.
Визит В.Матвиенко в КНДР начался в пятницу, она будет представлять Россию на торжествах, приуроченных к 70-летию Северной Кореи.
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