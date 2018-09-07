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СНГ 07.09.2018 10:44

Генпрокуратура Киргизии проверяет информацию о выводе из страны экс-президентом Бакиевым до $300 млн

Генеральная прокуратура Киргизии начала проверку заявлений называемого местными СМИ "финансовым советником" семьи экс-президента республики Курманбека Бакиева бизнесмена Евгения Гуревича о выводе из страны родственниками бывшего главы государства многомиллионных средств.

Как сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры Киргизии, сразу несколько управлений главного надзорного органа начали проверку заявлений Е.Гуревича, которые он сделал прессе.

"Доводы Е.Гуревича проверяются, проверяется информация о выводе средств из Киргизии, визите сотрудников прокуратуры и других фактах, которые были озвучены", - сказал собеседник агентства.

Ранее Е.Гуревич в интервью киргизской службе "Радио Свобода" заявил, что семья К.Бакиева вывела из страны $200-300 млн, и он располагает соответствующими доказательствами.

Е.Гуревич также сообщил, что готов к сотрудничеству с правительством Киргизии. По его словам в 2015 году представители Генпрокуратуры Киргизии совершили двухдневный визит в тюрьму в США, где он отбывал наказание, и провели с ним беседу, однако дальнейших встреч не было.

После апрельской революции 2010 года, в результате которой в Киргизии сменилась власть, президент К.Бакиев, его родственники и ближайшие соратники сбежали из страны. Имущество, принадлежащее семье президента и его окружению, было национализировано.

Сын К.Бакиева - Максим заочно приговорен в Киргизии к пожизненному сроку лишения свободы за коррупцию и отмывание преступных доходов и объявлен в международный розыск. По данным СМИ, сейчас М.Бакиев проживает в Лондоне.

Е.Гуревич, который основал вместе с М.Бакиевым инвестиционный банк, был осужден в республике заочно на 25 лет тюрьмы за вывод денежных средств из киргизского Азия Универсал Банка (АУБ).

Последние годы Е.Гуревич отбывал срок за мошенничество в тюрьме в США в штате Алабама и недавно вышел на свободу.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ГЕНПРОКУРАТУРА, БАКИЕВ, ДЕНЬГИ


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