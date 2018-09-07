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Макроэкономика 07.09.2018 10:23

ПИИ Азербайджана за рубежом за 2003-2017гг превысили $19 млрд

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) Азербайджана за рубежом в 2003-2017гг превысили $19 млрд, заявил первый вице-премьер Ягуб Эюбов.

"В экономику Азербайджана в 2003-2017гг вложено инвестиций на сумму $236 млрд, из которых $118 млрд – иностранные. Азербайджан находится на первом месте в регионе по инвестициям на душу населения. За этот период Азербайджан стал инвестором. Объем прямых внешних инвестиций Азербайджана за рубежом в 2003-2017гг превысил $19 млрд.", - сказал Я.Эюбов в пятницу в Баку на форуме, посвященном конкурентоспособности экономики Азербайджана.

По его словам, Азербайджан принял активное участие в формировании новой энергетической и транспортной карты Евразии.

"Транспортные коридоры Север-Юг и Восток-Запад превратили Азербайджан в транспортно-логистический хаб. Диверсифицированная инфраструктура позволяет нам развить экспортоориентированную и конкурентоспособную экономику", - отметил он.

Я.Эюбов подчеркнул, что в поселке Алят (пригород Баку) планируется создать свободную экономическую зону, которая позволит оказывать услуги рынку из 130 млн потребителей, проживающих на Южном Кавказе, Центральной Азии, Иране, юге России и Турции.

Первый вице-премьер добавил, что за последние 15 лет ВВП Азербайджана вырос в 3,6 раз. ВВП, удельный вес частного сектора достиг 83,8%. Среднегодовой рост ненефтяного сектора за последние 15 лет составил 8,1%.

"С 2015 года азербайджанская экономика вступила на качественно новый уровень. В результате новой рациональной макроэкономической политики и проведенных реформ, удалось в короткие сроки преодолеть рецессию в экономике", - подчеркнул он.

В частности, после спада ВВП в 2016 году на уровне 3,1%, в 2017 году был зафиксирован незначительный экономический рост.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЭКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ, ОЦЕНКА


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