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Дальнее зарубежье 07.09.2018 11:15

Оппозиционный претендент на пост премьера Латвии заявил о намерении отменить запрет обучения на русском языке в частных вузах

Кандидат на должность премьер-министра Латвии от оппозиционной партии "Согласие" Вячеслав Домбровский пообещал пересмотреть поправки к закону об образовании, запрещающие частным вузам обучение на русском языке.

В интервью агентству BNS он рассказал, что в предвыборной программе "Согласия" закреплено намерение пересмотреть "неподготовленные реформы прежних правительств".

На вопрос, какова первая реформа, которую пересмотрит "Согласие", В.Домбровский ответил, что это поправки, касающиеся частных вузов.

В.Домбровский заявил, что "Согласие" будет бороться против ликвидации "билингвального образования". Он уточнил, что партия выступает за образование на трех языках, о чем говорится в предвыборной программе.

Социал-демократическая партия "Согласие" образовалась в результате слияния Партии народного согласия (лидер Янис Урбанович), партии "Новый центр" (под руководством Сергея Долгополова) и Социал-демократической партии (председатель Эгилс Рутковскис).

В.Домбровский в 2018 году присоединился к партии "Согласие" и был выдвинут мэром Риги Нилом Ушаковым и Я.Урбановичем кандидатом в премьер-министры на парламентских выборах, возглавив партийный список столице Латвии.

В настоящее время партия обладает 24 из 100 депутатскими мандатами в парламенте Латвии. "Согласие" также представлена одним депутатом в Европарламенте.

Ранее В.Домбровский занимал посты министра образования и науки Латвии (2013-2014) и министра экономики (в 2014).

Выборы в Сейм Латвии тринадцатого созыва состоятся 6 октября 2018 года.

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Тэги: ЛАТВИЯ, ПАРТИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ, ЯЗЫК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]