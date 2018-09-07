ЮГК может протянуться до Центральной и Западной Европы – глава Минэнерго Азербайджана

Суммарные инвестиции в нефтегазовой сектор Азербайджана составили $95 млрд, заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

"С 41 нефтяной компанией подписано более 30 контрактов на разработку нефтегазовых месторождений в Азербайджане. В результате, в нефтегазовый сектор Азербайджана инвестировано $95 млрд", - сказал П.Шахбазов в пятницу в Баку на форуме, посвященном конкурентоспособности экономики Азербайджана.

По его словам, реализация этих контрактов обеспечила приток валюты в страну и обеспечила развитие ненефтяного сектора.

"В 2017 году был подписан новый контракт, предусматривающий разработку до 2050 года с иностранными партнерами блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ). Инвестиции до 2050 года в проект превысят $40 млрд, что позволит добыть на блоке еще 500 млн тонн нефти", - отметил министр.

П.Шахбазов добавил, что Азербайджан в настоящее время реализует проект "Южный газовый коридор", который позволит начать в 2020 году поставки азербайджанского газа в Европу. "ЮГК имеет перспективы дойти до Балканов, в Центральную и Западную Европу", - подчеркнул глава Минэнерго.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил ЮГК, предусматривающий создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.

Стоимость проекта оценивается в сумму свыше $40 млрд.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.

Б.Рустамбеков