Эстонской газете стали известны подробности задержания штабного офицера, обвиняемого в госизмене

Подозреваемый в шпионаже в пользу России майор Сил обороны Эстонии Денис Метсавас был задержан при попытке выемки содержимого "почтового ящика".

Тайник для передачи секретной информации был заложен на пустыре неподалеку от дома Д.Метсаваса в Виимси (Viimsi) на окраине Таллина, сообщила в пятницу газета Postimees.

В минувший понедельник утром полиция безопасности обнаружила в ходе скрытого наблюдения у тайника офицера отдела планирования Сил обороны Д.Метсаваса. Возникшие некоторое время назад подозрения спецслужбы, что в главном штабе Сил обороны работает "крот", были подтверждены и Д.Метсавас был задержан прямо на пустыре, пишет издание.

Во вторник Харьюский (Harju) уездный суд дал санкцию на арест Д.Метсаваса и его отца Петра Волина за государственную измену. Последнего подозревают, что он содействовал в незаконной деятельности своего сына.

По данным государственной прокуратуры Эстонии, Д.Метсавас работал на российское ГРУ последние пять лет.

Как сообщалось, Д.Метсавас и П.Волин - граждане Эстонии, русские по национальности, получили гражданство в 1990-е годы в порядке натурализации. Отец Д.Матсаваса в настоящее время пенсионер, ранее работал в службе исполнения наказаний Эстонии. В советские годы работал в погранслужбе КГБ СССР.

В связи с этим случаем министерство юстиции в четверг направило в парламент Эстонии предложение изменить законодательство и разрешить лишать эстонского гражданства лиц, получивших его в порядке натурализации и обвиненных в государственной измене или в терроризме.