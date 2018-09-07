Эстонской газете стали известны подробности задержания штабного офицера, обвиняемого в госизмене

Подозреваемый в шпионаже в пользу России майор Сил обороны Эстонии Денис Метсавас был задержан при попытке выемки содержимого "почтового ящика".
Тайник для передачи секретной информации был заложен на пустыре неподалеку от дома Д.Метсаваса в Виимси (Viimsi) на окраине Таллина, сообщила в пятницу газета Postimees.
В минувший понедельник утром полиция безопасности обнаружила в ходе скрытого наблюдения у тайника офицера отдела планирования Сил обороны Д.Метсаваса. Возникшие некоторое время назад подозрения спецслужбы, что в главном штабе Сил обороны работает "крот", были подтверждены и Д.Метсавас был задержан прямо на пустыре, пишет издание.
Во вторник Харьюский (Harju) уездный суд дал санкцию на арест Д.Метсаваса и его отца Петра Волина за государственную измену. Последнего подозревают, что он содействовал в незаконной деятельности своего сына.
По данным государственной прокуратуры Эстонии, Д.Метсавас работал на российское ГРУ последние пять лет.
Как сообщалось, Д.Метсавас и П.Волин - граждане Эстонии, русские по национальности, получили гражданство в 1990-е годы в порядке натурализации. Отец Д.Матсаваса в настоящее время пенсионер, ранее работал в службе исполнения наказаний Эстонии. В советские годы работал в погранслужбе КГБ СССР.
В связи с этим случаем министерство юстиции в четверг направило в парламент Эстонии предложение изменить законодательство и разрешить лишать эстонского гражданства лиц, получивших его в порядке натурализации и обвиненных в государственной измене или в терроризме.
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