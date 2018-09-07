На юге Ирана произошло сильное землетрясение

Подземный толчок магнитудой 5,6 зафиксирован в южной части Ирана в 159 км юго-восточнее города Бам, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки, эпицентр зафиксированного в 10:23 в пятницу землетрясения имел координаты 28.18 градуса северной широты и 59.48 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".