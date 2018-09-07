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Бизнес и законодательство 07.09.2018 10:48

В правительстве призывают иностранных инвесторов вкладывать в Азербайджан

Первый вице-премьер Ягуб Эюбов призвал иностранных партнеров вкладывать инвестиции в экономику Азербайджана.

"Призываю наших партнеров вкладывать инвестиции в экономику Азербайджана. Авторитетные международные финансовые организации - Всемирный банк и Международный валютный фонд прогнозируют в предстоящие годы рост азербайджанской экономики", - сказал Я.Эюбов в пятницу в Баку на форуме, посвященном конкурентоспособности экономики Азербайджана.

По его словам, В отчете Глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума за 2017-2018гг Азербайджан занимает 35-ое место и лидирует по этому показателю среди стран СНГ.

Я.Эюбов подчеркнул, что за последние 15 лет (2003-2017гг) число субъектов предпринимательства в Азербайджане увеличилось в 4,2 раза, в том числе юрлиц – в 1,9 раза, частных предпринимателей – в 5 раз. Удельный вес занятости в ненефтяном секторе увеличилась с 68% в 2003 году до 73% в 2018 году.

Первый вице-премьер добавил, что правительство Азербайджана провело за последние годы комплексные реформы для поощрения инвестиций.

Ф.Исазаде

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Тэги: ЭКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]