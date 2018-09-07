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Дальнее зарубежье 07.09.2018 12:20

Трамп не будет отвечать на вопросы следователей о попытках воспрепятствовать расследованию спецпрокурора - адвокат

Президент США Дональд Трамп в случае дачи показаний в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года, не намерен отвечать на вопросы о том, пытался ли он препятствовать этому расследованию.

Как сообщил агентству "Ассошиэйтед пресс" адвокат президента Рудольф Джулиани, такое развитие событий "не годится". При этом он пояснил, что Д.Трамп не будет давать ответы ни в письменной, ни в устной форме.

Расследование спецпрокурора началось в мае 2017 года. Р.Мюллер и его команда пытаются выяснить, существуют ли связи между членами предвыборного штаба Д.Трампа и Москвой, и вмешивалась ли Россия в президентские выборы в США в 2016 году.

Информация о возможности допроса американского президента в рамках расследования впервые появилась в декабре 2017 года. С тех пор команда юристов Д.Трампа и следователи Р.Мюллера ведут переговоры относительно условий проведения такой встречи.

Юристы Д.Трампа ранее выдвигали условие, что Р.Мюллер не должен задавать вопросы президенту США о его действиях, совершенных им на посту главы государства, в том числе это касается и увольнения бывшего директора ФБР Джеймса Коми.

Сам Д.Трамп неоднократно подтверждал готовность дать показания Р.Мюллеру в рамках расследования, хотя и считает, что "оно было сильно дискредитировано".

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Тэги: США, ТРАМП, РАССЛЕДОВАНИЕ, ВОПРОСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]