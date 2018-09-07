Минэнерго Азербайджана разрабатывает меры по оптимизации и восстановления электростанций Азерэнержи

Министерство энергетики Азербайджана готовит программу по оптимизации и восстановления электростанций ОАО "Азерэнержи", говорится в сообщении ведомства.

«Ход реализации работ над программой обсуждался на встрече в Минэнерго на уровне экспертов с участием «Азерэнержи», Агентства по регулированию энергетических вопросов и компании ENERCO. В ходе заседания также был проанализирован отчет за апрель-июль, подготовленный Минэнерго с привлечением ENERCO на основе исследований, проведенных на электростанциях», - отмечается в информации.

Также участники заседания провели обмен мнениями по мерам оптимизации процесса выработки электроэнергии и обсудили предложения, которые будут включены в программу.

"В частности, речь идет об обеспечении энергетической безопасности, создании новых генерирующих мощностей для предотвращения аварийных ситуаций, модернизации ТЭС, в том числе станций модульного типа, восстановлении существующих станций и увеличении их мощностей, повышении эффективности деятельности электростанций и эффективном использовании энергопотенциала страны", - подчеркивается в сообщении.

По данным Минэнерго, по итогам обсуждений была подчеркнута необходимость при подготовке окончательного варианта программы учесть мнения экспертов и предложения по увеличению реальной среднегодовой и резервной мощностям электростанций, повышению эффективности их эксплуатации и надежности.

Н.Аббасова