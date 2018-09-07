Американский президент Дональд Трамп готов "взяться" за Японию, поскольку недоволен нынешними условиями торговых отношений США с этой страной, пишет The Wall Street Journal.

В телефонном разговоре с обозревателем издания Джеймсом Фрименом Д.Трамп подчеркнул свою приверженность сокращению дефицитов баланса США в торговле с их ключевыми партнерами.

Он назвал "хорошими" свои отношения с японскими лидерами, но добавил, что такие отношения "конечно же, закончатся, как только я скажу им, сколько они должны заплатить", пишет газета.

В статье отмечается, что обозреватель WSJ похвалил в ходе выступления на Fox News Channel в четверг экономические результаты налоговой и регулятивной реформ, осуществленных Д.Трампом. После этого президент сделал "звонок вежливости" Дж.Фримену.

Дж.Фримен отметил, что проведенные Д.Трампом реформы уже в основном решили проблемы, ограничивавшие конкурентоспособность американской экономики. Если президент завершит торговые споры и просто сфокусируется на борьбе с кражей Китаем интеллектуальной собственности американских компаний, он получит огромную глобальную поддержку для решения этой проблемы.