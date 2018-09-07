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Дальнее зарубежье 07.09.2018 12:38

Трамп недоволен торговыми отношениями США с Японией, готов "взяться" за эту страну - WSJ

Американский президент Дональд Трамп готов "взяться" за Японию, поскольку недоволен нынешними условиями торговых отношений США с этой страной, пишет The Wall Street Journal.

В телефонном разговоре с обозревателем издания Джеймсом Фрименом Д.Трамп подчеркнул свою приверженность сокращению дефицитов баланса США в торговле с их ключевыми партнерами.

Он назвал "хорошими" свои отношения с японскими лидерами, но добавил, что такие отношения "конечно же, закончатся, как только я скажу им, сколько они должны заплатить", пишет газета.

В статье отмечается, что обозреватель WSJ похвалил в ходе выступления на Fox News Channel в четверг экономические результаты налоговой и регулятивной реформ, осуществленных Д.Трампом. После этого президент сделал "звонок вежливости" Дж.Фримену.

Дж.Фримен отметил, что проведенные Д.Трампом реформы уже в основном решили проблемы, ограничивавшие конкурентоспособность американской экономики. Если президент завершит торговые споры и просто сфокусируется на борьбе с кражей Китаем интеллектуальной собственности американских компаний, он получит огромную глобальную поддержку для решения этой проблемы.

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Тэги: США, ТРАМП, ЯПОНИЯ, ТОРГОВЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]