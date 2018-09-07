Американский президент Дональд Трамп готов "взяться" за Японию, поскольку недоволен нынешними условиями торговых отношений США с этой страной, пишет The Wall Street Journal.
В телефонном разговоре с обозревателем издания Джеймсом Фрименом Д.Трамп подчеркнул свою приверженность сокращению дефицитов баланса США в торговле с их ключевыми партнерами.
Он назвал "хорошими" свои отношения с японскими лидерами, но добавил, что такие отношения "конечно же, закончатся, как только я скажу им, сколько они должны заплатить", пишет газета.
В статье отмечается, что обозреватель WSJ похвалил в ходе выступления на Fox News Channel в четверг экономические результаты налоговой и регулятивной реформ, осуществленных Д.Трампом. После этого президент сделал "звонок вежливости" Дж.Фримену.
Дж.Фримен отметил, что проведенные Д.Трампом реформы уже в основном решили проблемы, ограничивавшие конкурентоспособность американской экономики. Если президент завершит торговые споры и просто сфокусируется на борьбе с кражей Китаем интеллектуальной собственности американских компаний, он получит огромную глобальную поддержку для решения этой проблемы.
Баку планирует активно сотрудничать с ЕС – президент Азербайджана
Представитель Госдепа обсудит в Баку вопросы развития экономического сотрудничества между США и Азербайджаном
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии более 90 раз - Минобороны Азербайджана
Развитие МТК "Север-Юг" сдерживают таможенный и фитосанитарный контроль - РЖД
Водная полиция Азербайджана в 2018 году возбудила около 100 уголовных дел против браконьеров
Приватизацией госдоли в МБА интересуются ряд компаний – глава Минфина Азербайджана
Гражданин Азербайджана пытался контрабандно ввезти из Грузии более 6 тыс. пиротехнических средств в топливном баке автомобиля
70% жителей Азербайджана владеет русским языком – российский омбудсмен
Группа по защите женщин от непристойного поведения мужчин создана при ГУВД Душанбе
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Евросоюз предлагает Великобритании тесное сотрудничество в области безопасности после Brexit - Барнье
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги Уджар-Зардаб-Агджабеди–Биринджи Алиджанлы
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Эльгар Багиров назначен главным исполнительным директором Caspian Energy USA
В преддверии нового учебного года Bank Respublika обрадовал детей
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»