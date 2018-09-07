Глава Минэкономики Казахстана предупредил о возможности нового падения курса тенге после новых санкций против России

Принятие США в ноябре новых санкций против России может спровоцировать падение курса тенге, заявил в пятницу министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов.
"Общий эффект у нас пока нейтральный, но, если будет реализовываться такой жесткий сценарий по санкциям, то есть когда будут заморожены активы госбанков (российских - ИФ-К), дальнейшие санкции в отношении госдолга РФ, тогда мы уже да, наверное, мы почувствуем (влияние санкций на курс - ИФ-К) более. Пока нейтрально", - сказал Т.Сулейменов на пресс-конференции в Астане.
Средневзвешенный курс тенге к доллару США в ходе торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) накануне обновил 20-месячный минимум, упав до отметки 372,23/$1. В целом за семь дней снижения средневзвешенный курс упал на 2,9%, с начала августа - на 6,5%, с начала года - на 10,7%.
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