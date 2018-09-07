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СНГ 07.09.2018 13:01

Глава Минэкономики Казахстана предупредил о возможности нового падения курса тенге после новых санкций против России

Принятие США в ноябре новых санкций против России может спровоцировать падение курса тенге, заявил в пятницу министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов.

"Общий эффект у нас пока нейтральный, но, если будет реализовываться такой жесткий сценарий по санкциям, то есть когда будут заморожены активы госбанков (российских - ИФ-К), дальнейшие санкции в отношении госдолга РФ, тогда мы уже да, наверное, мы почувствуем (влияние санкций на курс - ИФ-К) более. Пока нейтрально", - сказал Т.Сулейменов на пресс-конференции в Астане.

Средневзвешенный курс тенге к доллару США в ходе торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) накануне обновил 20-месячный минимум, упав до отметки 372,23/$1. В целом за семь дней снижения средневзвешенный курс упал на 2,9%, с начала августа - на 6,5%, с начала года - на 10,7%.

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Тэги: КАЗАХСТАН, РОССИЯ, САНКЦИИ, ВАЛЮТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]