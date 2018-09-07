Австралия и Новая Зеландия направят в Японию самолеты для отслеживания кораблей, направляющихся в КНДР

Австралия и Новая Зеландия выделят три самолета морского патрулирования для отслеживания кораблей, направляющихся в Северную Корею в нарушение санкций ООН, передает в пятницу австралийская телерадиокомпания Эс-Би-Эс.

Австралия с этой целью передислоцирует в Японии два самолета AP-3C Orion в качестве усиления к уже задействованным там самолетам патрулирования, которые контролируют выполнение санкций ООН в отношении КНДР, сообщил австралийский министр обороны Кристофер Пайн.

В свою очередь глава оборонного ведомства Новой Зеландии Уинстон Петерс сообщил, что правительство страны выделяет самолет P-3K2 для патрулирования в международных водах.

"Мы приветствуем недавний диалог, состоявшийся между США и Северной Кореей. Тем не менее, пока Северная Корея не выполнит свои международные обязательства, полная реализация санкций в соответствии с резолюциями Совбеза ООН будет необходима", - сказал журналистам У.Петерс.

В августе 2017 года СБ ООН полностью запретил экспорт из КНДР угля, железа и морепродуктов. В сентябре того же года СБ ООН принял новую резолюцию, запретившую импорт в Северную Корею из стран-членов ООН нефти и нефтепродуктов, а также экспорт из КНДР текстиля и газового конденсата.

Принятая в конце 2017 года резолюция Совбеза предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов до конца 2019 года.