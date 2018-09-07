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СНГ 07.09.2018 13:44

Казахстанское правительство подготовилось к негативным последствиям антироссийских санкций

У правительства Казахстана есть план действий на случай негативного влияния на экономику страны новых антироссийских санкций США, сообщил министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов.

"Нами подготовлен совместный план действий на случай, если те или иные негативные прогнозы (вследствие ужесточения антироссийских санкций - ИФ-К) начнут проявляться. План действий большой, я не могу о нем много говорить, потому что там есть часть вещей закрытых, но, тем не менее, он однозначно включает в себя вопросы, связанные с поддержкой тех отраслей и тех предприятий, которые, если вдруг пойдет все не так, будут наиболее подвержены. Такой документ есть", - сказал Т.Сулейменов на пресс-конференции в пятницу в Астане.

"У нас есть расчеты даже как это может повлиять на отдельные предприятия, на те, которые наиболее подвержены санкциям. Все эти расчеты вместе с отраслевыми органами, совместно с Национальным банком мы отработали", - добавил министр.

По его информации, на совете по экономической политике 11 сентября под руководством премьер-министра "этот вопрос будет детально обсуждаться с приглашением Национального банка, всех заинтересованных госорганов".

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Тэги: КАЗАХСТАН, РОССИЯ, САНКЦИИ, ПЛАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]