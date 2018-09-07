В Еврокомиссии призвали власти Молдавии соблюдать верховенство права в отношении выдворенных из страны граждан Турции

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан призвал молдавские власти к соблюдению верховенства права в связи с ситуацией вокруг выдворения семи граждан Турции, преподавателей сети турецких лицеев Orizont.
"Мы ждем от молдавских властей соблюдения верховенства права и установленных юридических процедур", - написал Й.Хан на своей странице в Twitter, реагируя на сообщения о задержании и высылке из Молдавии семи граждан Турции.
Семь депутатов Европарламента обратились по этому поводу к президенту Молдавии Игорю Додону и премьер-министру Павлу Филипу. Они потребовали соблюдать положения Европейской конвенции по правам человека и "немедленно прекратить неправомерную экстрадицию задержанных учителей, которые являются гражданами Турции".
В четверг Служба информации и безопасности Молдавии сообщила о высылке семи граждан Турции из Молдавии. Представители оппозиционных партий Молдавии, гражданское общество и пресса считают, что Кишинев выполнил политический заказ Анкары. По их мнению, это было одним из условий для ремонта здания администрации президента Молдавии за счет средств Турции. В конце августа ремонт был закончен, Турция потратила на это более $10 млн. Торжественное открытие здания состоится в октябре, в ходе официального визита в Кишинев президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Все высланные из Молдавии граждане Турции являются руководителями и преподавателями сети турецких лицеев Orizont, которые работают в Молдавии на протяжении 15 лет.
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