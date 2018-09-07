Приватизацией госдоли в МБА интересуются ряд компаний – глава Минфина Азербайджана

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов заявил об интересе ряда компаний к покупке госдоли в капитале крупнейшего банка страны – ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА).

"Есть компании, которые интересуются приватизацией госдоли в капитале МБА", - сказал С.Шарифов журналистам в пятницу.

По его словам, для приватизации доли государства, необходимо привлечь консультанта, подготовить стратегию банка.

Министр подтвердил, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохраняет интерес к приватизации МБА. "Но представители ЕБРР первоочередной задачей считают подготовку новой бизнес модели МБА", - добавил С.Шарифов.

ЕБРР ранее заявил, что считает приватизацию МБА одним из приоритетов для правительства Азербайджана на 2018 год. В частности, президент ЕБРР Сума Чакрабарти заявил об интересе банка к покупке доли в МБА.

Ранее заявлялось, что правительство Азербайджана планирует приватизировать МБА до конца 2018 года.

МБА создан в 1992 году. Доля государства в капитале банка составляет 96,5%.