После демонтажа стихийного лагеря во французском Кале нелегальные мигранты ищут новые пути в Великобританию

Мигранты, желающие перебраться из Франции в Великобританию, выбрали для этого новый маршрут после того, как власти Франции закрыли стихийный лагерь беженцев в Кале, который располагался в непосредственной близости от въезда в железнодорожный тоннель под проливом Ла-Манш.
По данным британского телеканала "Скай-ньюс", те, кто решил незаконно добраться из Франции в Великобританию, теперь используют порты нескольких небольших французских городов, откуда к британскому берегу отправляются паромы. По вечерам нелегалы совершают попытки забраться в фуры, которые готовятся к погрузке на эти паромы.
"Скай-ньюс" отмечает, что многие нелегалы - это подростки в возрасте 14-15 лет.
В заявлении МВД Великобритании, переданном телеканалу, говорится: "Наши меры по обеспечению безопасности британской границы работают. Для контроля в портах по всей стране пограничная полиция использует самые передовые технологии для обнаружения и задержания мигрантов, пытающихся незаконно добраться до Великобритании. Эти меры предусматривают выделение дополнительных 44,5 млн фунтов стерлингов для защиты границы. Часть этих средств направляется на усиление мер безопасности внутри и вокруг небольших портов на севере Франции".
Ранее лагерь, названный "джунглями", стихийно образовался во французском городе Кале. В определенный момент в нем проживало более 10 тыс. нелегальных мигрантов, желавших перебраться с французского берега в Великобританию.
В конце 2016 года французские власти демонтировали "джунгли" в Кале и распределили нелегальных мигрантов в специальные центры.
Баку планирует активно сотрудничать с ЕС – президент Азербайджана
Представитель Госдепа обсудит в Баку вопросы развития экономического сотрудничества между США и Азербайджаном
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии более 90 раз - Минобороны Азербайджана
Инвестиции Coca-Cola в Азербайджан оцениваются в 275 млн манатов
Счетные палаты Азербайджана и Польши подписали соглашение о сотрудничестве
ЗСПТ за 7 месяцев заготовила продукции АПК на 62 млн манатов, экспортировала товаров на 4 млн манатов
Экс-глава британского МИД Джонсон разводится с женой после 25 лет брака
В Венеции определились фильмы-фавориты основного конкурса в борьбе за "Золотого льва" фестиваля
Гражданин Азербайджана пытался контрабандно ввезти из Грузии более 6 тыс. пиротехнических средств в топливном баке автомобиля
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Гаджикабульском районе
Азеригаз газифицировал в январе-августе более 40 населенных пунктов
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Эльгар Багиров назначен главным исполнительным директором Caspian Energy USA
В преддверии нового учебного года Bank Respublika обрадовал детей
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»