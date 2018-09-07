После демонтажа стихийного лагеря во французском Кале нелегальные мигранты ищут новые пути в Великобританию

Мигранты, желающие перебраться из Франции в Великобританию, выбрали для этого новый маршрут после того, как власти Франции закрыли стихийный лагерь беженцев в Кале, который располагался в непосредственной близости от въезда в железнодорожный тоннель под проливом Ла-Манш.

По данным британского телеканала "Скай-ньюс", те, кто решил незаконно добраться из Франции в Великобританию, теперь используют порты нескольких небольших французских городов, откуда к британскому берегу отправляются паромы. По вечерам нелегалы совершают попытки забраться в фуры, которые готовятся к погрузке на эти паромы.

"Скай-ньюс" отмечает, что многие нелегалы - это подростки в возрасте 14-15 лет.

В заявлении МВД Великобритании, переданном телеканалу, говорится: "Наши меры по обеспечению безопасности британской границы работают. Для контроля в портах по всей стране пограничная полиция использует самые передовые технологии для обнаружения и задержания мигрантов, пытающихся незаконно добраться до Великобритании. Эти меры предусматривают выделение дополнительных 44,5 млн фунтов стерлингов для защиты границы. Часть этих средств направляется на усиление мер безопасности внутри и вокруг небольших портов на севере Франции".

Ранее лагерь, названный "джунглями", стихийно образовался во французском городе Кале. В определенный момент в нем проживало более 10 тыс. нелегальных мигрантов, желавших перебраться с французского берега в Великобританию.

В конце 2016 года французские власти демонтировали "джунгли" в Кале и распределили нелегальных мигрантов в специальные центры.