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Регион 07.09.2018 14:34

Компании Европы рискуют потерять доступ к финсистеме США при несоблюдении американских санкций к Ирану

Европейские компании рискуют потерять доступ к финансовой системе США, если откажутся подчиняться действию американских санкций в отношении Ирана, пишет газета Financial Times со ссылкой на источник в Госдепартаменте США.

Второй раунд антииранских санкций, который коснется, в частности, нефтяной отрасли и транзакций центробанка страны, вступит в силу в начале ноября текущего года.

Евросоюз, не поддержавший решение США разорвать соглашение по ядерной программе Ирана и возобновить санкции в отношении этой страны, ранее дал понять, что будет защищать интересы европейских компаний в Иране.

7 августа вступил в силу обновленный "блокирующий статут" (Blocking Statute), который запрещает компаниям ЕС соблюдать экстерриториальные действия санкций США, позволяет компаниям возмещать убытки, возникающие в результате таких санкций, от лица, вызывающего их, и аннулирует влияние в ЕС любых иностранных судебных решений на их основе.

Европейским компаниям необходимо отдавать себе отчет в том, что США планируют создать "жесткое давление", включающее "самые сильные санкции в истории", если Иран откажется ввести переговоры, заявил источник FT в американском Госдепартаменте.

"Мы хотим сказать, что, если вы решите вести бизнес с врагом США, вы не будете вести бизнес со Штатами, - сказал он. - У вас не будет доступа к финансовой системе США. Вы не сможете использовать американский доллар".

Попытки ЕС оказать противодействие американским санкциям с помощью блокирующего регламента или предоставления финансирования в евро являются "бесполезными", отметил источник.

В частности, введение нового блокирующего регламента "откровенно говоря, рискует поставить европейские компании на пути железнодорожного состава", добавил он.

"Блокирующий регламент забирает у европейских компаний право свободного выбора. Здесь возникает вопрос о том, хотят они сохранить отношения с Ираном или с США. Если они делают выбор в пользу США, то, по моему мнению, не должны быть наказаны Евросоюзом за это", - сказал источник.

Европейские компании, включая Peugeot и Total, уже дали понять, что откажутся от операций в Иране, если США не дадут им освобождения от необходимости соблюдения санкций.

Евросоюз придерживается мнение о том, что сохранение соглашения 2015 года по иранскому атому, известного как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), является ключевым фактором для сохранения безопасности на Ближнем Востоке.

Первый этап американских санкций в отношении Ирана вступил в силу 4 августа, он затронул автомобильный сектор, торговлю золотом и другими металлами.

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Тэги: ЕВРОПА, ИРАН, САНКЦИИ, РИСКИ


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