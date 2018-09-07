Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес назвал реакцию Израиля на возврат парагвайского посольства из Иерусалима в Тель-Авив "несколько чрезмерной", сообщает в пятницу израильское издание "Джерузалем пост".

"Решение Израиля вызывает у меня сожаление. Закрытие посольства в Асунсьоне несколько чрезмерный жест", - приводит его слова издание "Джерузалем пост".

При этом он призвал Израиль "пересмотреть" решение.

Ранее власти Парагвая объявили о намерении вернуть посольство страны в Израиле обратно из Иерусалима в Тель-Авив.

В ответ на действия Парагвая МИД Израиля заявил, что он закрывает посольство страны в Парагвае. В заявлении МИД Израиля говорится, что решение Парагвая о возврате посольства на прежнее место "омрачит двусторонние отношения".

Решение о переносе посольства принимал предыдущий президент Парагвая Орасио Картес. Он присутствовал на открытии посольства в Иерусалиме в мае.

Ранее Парагвай стал третьей страной после США и Гватемалы, перенесшей посольство в Иерусалим.