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Бизнес и законодательство 07.09.2018 12:50

Водная полиция Азербайджана в 2018 году возбудила около 100 уголовных дел против браконьеров

Управление водной полиции (УВП) МВД Азербайджана с начала 2018 года возбудило 96 уголовных дел по фактам незаконного вылова рыбы, сообщается в информации УВП.

«В текущем году возбуждено 96 уголовных дел по статье 256 (незаконная добыча рыбы и иных водных животных) УК Азербайджана и конфисковано 9,599 тонн рыбы»,- говорится в сообщении.

УВП сообщает, что за указанный период также было зафиксировано три факта охоты на птиц, внесенных в красную книгу.

В информации ведомства отмечается, что в связи с началом сезона рыбной ловли, в Каспийском море начались рейды против нарушителей закона. «Рейды стартовали 7 сентября, и будут вестись в течение месяца. Против нарушителей закона будут применены наказания и штрафы в соответствии с УК Азербайджана», - отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: БРАКОНЬЕРЫ, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]