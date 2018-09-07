Водная полиция Азербайджана в 2018 году возбудила около 100 уголовных дел против браконьеров

Управление водной полиции (УВП) МВД Азербайджана с начала 2018 года возбудило 96 уголовных дел по фактам незаконного вылова рыбы, сообщается в информации УВП.

«В текущем году возбуждено 96 уголовных дел по статье 256 (незаконная добыча рыбы и иных водных животных) УК Азербайджана и конфисковано 9,599 тонн рыбы»,- говорится в сообщении.

УВП сообщает, что за указанный период также было зафиксировано три факта охоты на птиц, внесенных в красную книгу.

В информации ведомства отмечается, что в связи с началом сезона рыбной ловли, в Каспийском море начались рейды против нарушителей закона. «Рейды стартовали 7 сентября, и будут вестись в течение месяца. Против нарушителей закона будут применены наказания и штрафы в соответствии с УК Азербайджана», - отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде