В Ереване подтвердили отказ России искать экс-министра обороны Армении Арутюняна

В Армении получили уведомление о снятии с розыска на территории РФ экс-министра обороны республики генерал-лейтенанта Микаела Арутюняна.
"Полиция получила подобное уведомление", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе полиции Армении в пятницу.
Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что объявленный в межгосударственный розыск по СНГ экс-министр обороны Армении генерал-лейтенант М.Арутюнян снят с розыска на территории РФ.
"После изучения материалов в отношении Арутюняна, обвиняемого по делу о событиях 1 марта 2008 года в Ереване, принято решение об отмене его розыска на территории РФ", - сказал собеседник агентства.
Таким образом, пояснил он, в России опальному генералу ничего не грозит. Но, как отметил источник, в случае появления М.Арутюняна в странах СНГ он может быть арестован и выдан в Армению.
Источник уточнил также, что запрос об аресте и выдаче экс-министра обороны поступил в Москву некоторое время назад не от Генпрокуратуры Армении, а по линии межгосударственного розыска. В поступившем ордере на арест указан даже домашний адрес обвиняемого в российской столице.
Ранее другой источник "Интерфакса" сообщил, что в экстрадиции М.Арутюняна отказано, поскольку с 2002 года он имеет российский паспорт.
Начальник полиции Армении Валерий Осипян в августе этого года сообщил, что М.Арутюнян находится в межгосударственном розыске. "Пока что мы не видим нужды объявить его в международный розыск. Его местонахождение по-прежнему неизвестно", - сказал он журналистам.
По его словам, брат экс-президента Армении Сержа Саргсяна Левон, племянница Ани Саргсян и М.Арутюнян были объявлены в межгосударственный розыск стран СНГ еще в июле.
Супруга экс-главы Минобороны со своей стороны сообщала журналистам, что М.Арутюнян находится в Москве. По сведениям СМИ Армении, брат экс-президента и его дочь также находятся в России.
М.Арутюнян обвиняется в нарушении Конституции и попытке "свержения конституционного строя" во время разгона массовых демонстраций в марте 2008 года, когда сторонники экс-президента Левона Тер-Петросяна протестовали против итогов президентских выборов, на которых победил С.Саргсян.
Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.
В рамках этого дела обвинения были предъявлены М.Арутюняну, генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении, и экс-президенту Роберту Кочаряну. Ю.Хачатуров освобожден под залог, М.Арутюнян был объявлен в розыск внутри страны, Р.Кочарян был арестован. Защита последнего обжаловала арест в апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции в связи с неприкосновенностью бывшего президента.
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