Баку планирует активно сотрудничать с ЕС – президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду на скорое завершение переговоров с Европейским союзом по новому соглашению о стратегическом партнерстве.

"Мы возлагаем большие надежды на скорое завершение (переговоров - ИФ) с Европейским союзом по новому соглашению, что станет очень важным этапом в нашем сотрудничестве", - заявил И.Алиев в Загребе.

По его словам, новое соглашение является всесторонним. "Оно охватывает политику, развитие демократии и экономики, энергетическую политику, транспорт, мультикультурализм", - отметил он.

Глава государства добавил, что новый документ "обеспечит активное сотрудничество в будущем между Азербайджаном и Европой".

И.Алиев также пригласил президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович посетить с визитом Азербайджан.

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

Еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Гюнтер Эттингер ранее заявил, что Брюссель и Баку рассчитывают в 2019 году подписать новое соглашение о стратегическом партнерстве.

Азербайджан и ЕС 11 июля 2018 года подписали документ о Приоритетах партнерства.

А.Азизов