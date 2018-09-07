Баку планирует активно сотрудничать с ЕС – президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду на скорое завершение переговоров с Европейским союзом по новому соглашению о стратегическом партнерстве.
"Мы возлагаем большие надежды на скорое завершение (переговоров - ИФ) с Европейским союзом по новому соглашению, что станет очень важным этапом в нашем сотрудничестве", - заявил И.Алиев в Загребе.
По его словам, новое соглашение является всесторонним. "Оно охватывает политику, развитие демократии и экономики, энергетическую политику, транспорт, мультикультурализм", - отметил он.
Глава государства добавил, что новый документ "обеспечит активное сотрудничество в будущем между Азербайджаном и Европой".
И.Алиев также пригласил президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович посетить с визитом Азербайджан.
Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.
Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.
Еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Гюнтер Эттингер ранее заявил, что Брюссель и Баку рассчитывают в 2019 году подписать новое соглашение о стратегическом партнерстве.
Азербайджан и ЕС 11 июля 2018 года подписали документ о Приоритетах партнерства.
А.Азизов
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