Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.977 RUR   0.0245 GBR   2.1984 TRY   0.2578

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.72 Brent   77.27

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 31° Завтра 21° 29° 9 Сен 20° 28° 10 Сен 19° 29°

Внешняя политика 07.09.2018 12:57

Баку планирует активно сотрудничать с ЕС – президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду на скорое завершение переговоров с Европейским союзом по новому соглашению о стратегическом партнерстве.

"Мы возлагаем большие надежды на скорое завершение (переговоров - ИФ) с Европейским союзом по новому соглашению, что станет очень важным этапом в нашем сотрудничестве", - заявил И.Алиев в Загребе.

По его словам, новое соглашение является всесторонним. "Оно охватывает политику, развитие демократии и экономики, энергетическую политику, транспорт, мультикультурализм", - отметил он.

Глава государства добавил, что новый документ "обеспечит активное сотрудничество в будущем между Азербайджаном и Европой".

И.Алиев также пригласил президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович посетить с визитом Азербайджан.

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

Еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Гюнтер Эттингер ранее заявил, что Брюссель и Баку рассчитывают в 2019 году подписать новое соглашение о стратегическом партнерстве.

Азербайджан и ЕС 11 июля 2018 года подписали документ о Приоритетах партнерства.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, ЕС, СОГЛАШЕНИЕ


Похожие новости


Баку придает большую значимость отношениям с ЕС и НАТО – президент Алиев Алиев принял в Баку спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Алиев надеется на скорое подписание нового соглашения о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС Президент Алиев принял делегацию членов Парламентского комитета сотрудничества ЕС-Азербайджан Подписание между Баку и Брюсселем соглашения о стратегическом партнерстве создаст новый формат сотрудничества - Алиев Алиев и Хололей обсудили создание диалога по транспорту между Баку и Брюсселем

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]