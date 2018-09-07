Додон потребовал предоставить ему все данные о выдворенных из Молдавии гражданах Турции

Президент Молдавии Игорь Додон потребовал у Службы информации и безопасности (СИБ) сведения о высылке граждан Турции из республики, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента Максим Лебединский.
"Президент Игорь Додон в срочном порядке запросил у Службы информации и безопасности всю информацию по высылке граждан Турции, которые работали в лицее Orizont на территории Молдавии", - сообщил М.Лебединский.
По его словам, в декабре 2016 года решением парламента Молдавии СИБ была выведена из подчинения президенту и переведена под контроль высшего законодательного органа.
"В то же время, во избежание появившихся в прессе спекуляций относительно того, что данные граждане якобы попросили политического убежища в Молдавии, считаем нужным сообщить, что в адрес президентской администрации не поступило ни одного заявления такого рода", - подчеркнули в пресс-службе.
Комментарий последовал после многочисленных критических заявлений в адрес главы государства по поводу высылки из Молдавии граждан Турции, которые много лет работали в системе образования республики.
В четверг Служба информации и безопасности Молдавии сообщила о высылке семи граждан Турции из Молдавии. Представители оппозиционных партий Молдавии, гражданское общество и пресса считают, что Кишинев выполнил политический заказ Анкары. По их мнению, это было одним из условий для ремонта здания администрации президента Молдавии за счет средств Турции. В конце августа ремонт был закончен, Турция потратила на это более $10 млн. Торжественное открытие здания состоится в октябре, в ходе официального визита в Кишинев президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Все высланные из Молдавии граждане Турции являются руководителями и преподавателями сети турецких лицеев Orizont, которые работают в Молдавии на протяжении 15 лет.
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