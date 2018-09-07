Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.977 RUR   0.0245 GBR   2.1984 TRY   0.2578

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.72 Brent   77.27

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 31° Завтра 21° 29° 9 Сен 20° 28° 10 Сен 19° 29°

СНГ 07.09.2018 13:11

Додон потребовал предоставить ему все данные о выдворенных из Молдавии гражданах Турции

Президент Молдавии Игорь Додон потребовал у Службы информации и безопасности (СИБ) сведения о высылке граждан Турции из республики, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента Максим Лебединский.

"Президент Игорь Додон в срочном порядке запросил у Службы информации и безопасности всю информацию по высылке граждан Турции, которые работали в лицее Orizont на территории Молдавии", - сообщил М.Лебединский.

По его словам, в декабре 2016 года решением парламента Молдавии СИБ была выведена из подчинения президенту и переведена под контроль высшего законодательного органа.

"В то же время, во избежание появившихся в прессе спекуляций относительно того, что данные граждане якобы попросили политического убежища в Молдавии, считаем нужным сообщить, что в адрес президентской администрации не поступило ни одного заявления такого рода", - подчеркнули в пресс-службе.

Комментарий последовал после многочисленных критических заявлений в адрес главы государства по поводу высылки из Молдавии граждан Турции, которые много лет работали в системе образования республики.

В четверг Служба информации и безопасности Молдавии сообщила о высылке семи граждан Турции из Молдавии. Представители оппозиционных партий Молдавии, гражданское общество и пресса считают, что Кишинев выполнил политический заказ Анкары. По их мнению, это было одним из условий для ремонта здания администрации президента Молдавии за счет средств Турции. В конце августа ремонт был закончен, Турция потратила на это более $10 млн. Торжественное открытие здания состоится в октябре, в ходе официального визита в Кишинев президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Все высланные из Молдавии граждане Турции являются руководителями и преподавателями сети турецких лицеев Orizont, которые работают в Молдавии на протяжении 15 лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОЛДАВИЯ, ТУРЦИЯ, ГРАЖДАНЕ, ВЫДВОРЕНИЕ


Похожие новости


Аmnesty International осуждает власти Молдавии за выдворение семи граждан Турции Молдова выслала из страны 7 граждан Турции, связанных с проповедником Гюленом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]