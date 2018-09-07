Из подтопленной шахты в Кузбассе вывели 160 человек - источник

Эвакуировано большинство находившихся в забое подтопленной шахты имени Тихова в Кузбассе, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" информированный источник.

"160 человек вывели на поверхность, всего было около 250 шахтеров", - сказал источник.

В Кемеровской области эвакуируют горняков с шахты имени Тихова из-за подтопления одного из участков.