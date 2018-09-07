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СНГ 07.09.2018 13:13

Из подтопленной шахты в Кузбассе вывели 160 человек - источник

Эвакуировано большинство находившихся в забое подтопленной шахты имени Тихова в Кузбассе, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" информированный источник.

"160 человек вывели на поверхность, всего было около 250 шахтеров", - сказал источник.

В Кемеровской области эвакуируют горняков с шахты имени Тихова из-за подтопления одного из участков.

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Тэги: РОССИЯ, КУЗБАСС, ШАХТА, ГОРНЯКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]